ТОП-14: Лучшие бюджетные смартфоны в 2023 году

Обзор лучших бюджетных смартфонов по соотношению цена/качество, которые стоит рассматривать в 2023 году. Производители предлагают огромное разнообразие моделей, которые разнятся по своему качеству, техническим характеристикам и ряду других важных моментов, которые должны быть учтены.

Samsung Galaxy A53

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Бюджетный телефон оснащается хорошим Super AMOLED-экраном, который выделяется увеличенной до 120 Гц частотой обновления и минимальными рамками вокруг. Его наделили оптимальной на сегодняшний день диагональю 6,5-дюймов при FHD+ разрешении, что дает добротную детализацию картинки на уровне 405 ppi. Под его поверхностью расположен сканер отпечатков пальцев, а островным образом сверху установлена 32 Мп селфи-камера. На нее получаются отличные видео в 4K.

Меломанов порадуют громкие стереодинамики, а NFC поможет оплатить свои покупки в магазине. Производительность не самая топовая в своем сегменте, но для игр и прочих целей ее достаточно. Используется сочетание процессора Samsung Exynos 1280 с 8 ядрами и частотой до 2.4 ГГц и 6/128 Гб памяти. Отказавшись от второй SIM-карты вы сможете поставить MicroSD, увеличив с ее помощью объем еще до 1024 Гб.

Корпус собирается из матового пластика, за счет чего почти не пачкается и не собирает отпечатки. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Элементы питанием обеспечивает батарея на 5000 мАч, которая заряжается по порту USB Type-C со скоростью 25 Вт, правда покупать зарядку теперь приходится отдельно. Камера включает в себя четыре модуля – основной 64 Мп объектив, 12 Мп ультраширокоугольный с углом обзора 123 градуса, 5 Мп для Боке и аналогичный для макро-фото. Получить качественный результат помогает оптическая стабилизация и светосила F/1.8, качество видео и фото вас приятно удивит.

Плюсы и минусы Яркий Super AMOLED-дисплей с увеличенной герцовкой Быстродействие и удобный интерфейс Матовый корпус меньше пачкается и не скользит Обновления будут выходит еще минимум 4 года Корпус надежно защищен от воды и пыли Скорость зарядки уступает конкурентам и в комплекте ее нет За эту стоимость ожидаешь более флагманский процессор, хотя и его хватает в играх

Samsung Galaxy A33

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Бюджетник выделяется прежде всего своим дизайном. При покупке вы сможете выбрать как яркие, так и классические расцветки, каждый найдет себе решение по вкусу. Гордостью смартфона являются его камеры, установленные в специальном выступе. Их четыре – основной 48 Мп объектив с 10-кратным оптическим зумом, 8 Мп сенсор для широкоугольной съемки, 5 Мп для макро-фото и 2 Мп для портретных снимков.Эта комбинация отлично работает влюбых условиях,и вы не найдете лучшей камеры по такой бюджетной цене.Еще один плюс – в отличие от предыдущей модели,она может снимать видео в 4K!, что положительно сказалось на детализации. Селфи вы будете делать с помощью 13 Мп фронталки, интегрированной в каплевидный вырез.

Отдельной похвалы заслуживает Super AMOLED-экран, который обеспечивает глубину черного цвета, максимальные углы обзора и насыщенную цветопередачу. Еще один плюс – увеличенная до 90 Гц частота обновления кадров, что придает плавности картинке. Это заметно и в играх, и при пролистывании ленты социальных сетей. Бюджетный смартфон поддерживает сети 5 поколения, получил NFC, Bluetooth 5.1 и двухдиапазонный Wi-Fi 5.

Под капотом трудится фирменный процессор Samsung Exynos 1280 с 8 ядрами и максимальной частотой 2.4 ГГц, что дает быстродействие системы и достойный уровень производительности в играх. К тому же он выполнен по тонкому 5-НМ техпроцессу, что снижает выделение тепла и потребление энергии. Памяти – 6/128 Гб, а при желании отказавшись от второй SIM-карты вы сможете установить MicroSD до 1024 Гб.

АКБ с емкостью 5000 мАч выдерживает до 18 часов воспроизведения видео и 40 часов в режиме разговора. Скорость зарядки составляет 25 Вт, что является небольшим, но значительным улучшением по сравнению с предшественником; устройство может заряжаться от 0 до 100% за 75 минут. Один недостаток заключается в том, что производитель больше не включает в комплект поставки зарядное устройство, поэтому его необходимо приобретать отдельно. Меломанов порадует наличие стереодинамиков с технологией Dolby Atmos, что дает чистый, объемный и довольно громкий звук. Еще одна особенность – высокий уровень защиты от воды и пыли, соответствующий стандарту IP67, а значит Galaxy A33 не боится попадания под дождь и даже погружения на небольшую глубину.

Плюсы и минусы Лучшая основная и селфи-камера за свой бюджет Красивый и главное узнаваемый дизайн Многодиапазонный Wi-Fi и NFC Приятный звук из стереодинамиков Хороший уровень производительности Качество приема связи и GPS Продается без зарядки Сканер в экране срабатывает медленнее обычного

Xiaomi Redmi Note 11

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Note 11 – это недорогой, но отличный бюджетный смартфон, легко узнаваемый по яркой внешности и интересному дизайну блока камеры. Четыре объектива, каждый со своим назначением – 50 МП основной сенсор, 8 Мп сверхширокоугольный объектив, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп для эффекта Боке. Камера прекрасно проявит себя при любых условиях, помогая заснять яркие моменты вашей жизни и навсегда оставить их в воспоминаниях. Фронтальная камера стала еще меньше, поэтому не отвлекает от взаимодействия с экраном и обладает разрешением 13 Мп.

Redmi Note 11 отлично подойдет для меломанов, ведь может похвастаться громкими стереодинамиками. Создает более насыщенное, более широкое звучание. Сохранилась и характерная особенность смартфонов Redmi – ИК-порт на верхней панели, который можно использовать для управления телевизороми другой техникой в доме.

Благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч вам не придется часто заряжать его даже при активном использовании – это тоже не будет проблемой, поскольку он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и достигает 100% примерно за час. Производительности хватит под любые цели, ведь Redmi 11 построен на базе 6-нм процессора Snapdragon 680, который отличается сниженным тепловыделением и потреблением энергии. Он не перегревается, поэтому производительность всегда будет на высшем уровне. Памяти также не пожалели – 4/128 Гб, причем в отдельный слот можно поставить MicroSD до 1 Тб.

Впечатляет и экран, выполненный по технологии Super AMOLED. Изображение на нем выглядит великолепное – оно яркое, насыщенное и передает все детали благодаря разрешению 2400×1080 пикселей при диагонали 6.43-дюйма. Картинка на нем будет максимально плавной, о чем позаботится частота обновления 90 Гц. Есть NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Блютуз 5.

Плюсы и минусы Яркий и отзывчивый экран с частотой 90 Гц Поставляется с чехлом и быстрой 33 Вт зарядкой Отличная производительность и оптимальный объем памяти Поддержка NFC, Wi-Fi 5 и ИК-порт Легко перенести все данные со старого смартфона Реклама, встроенная в оболочку MIUI В слабой освещенности сильно падает качество фото

Realme 10

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Лучший бюджетный смартфон от Realme – это устройство среднего ценового уровня, оснащенное AMOLED-дисплеем, солидной батареей 5000 мАч и 8 ГБ оперативной памяти. Модель сопровождается конфигурациями, начиная с 4 + 64 ГБ и заканчивая 8 + 256 ГБ. Объем виртуальной оперативной памяти в топовой модели составляет до 8 ГБ, поэтому мы можем получить 16 ГБ, объединив физическую и виртуальную память.

AMOLED-экран с соотношением сторон 20:9 в сочетании с диагональю 6,4 дюйма, разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц обеспечивает удобство использования и четкость контента. В левом верхнем углу скромного размера отверстие для селфи-камеры. Панель хорошо настроена с точки зрения цветопередачи и достаточно яркая для комфортного использования телефона даже при ярком солнечном свете.Realme 10 – первый смартфон бренда, в котором используется процессор MediaTek Helio G99 SoC, обновленная версия Helio G88. Realme 10 – первый смартфон бренда, в котором используется процессор MediaTek Helio G99 SoC. Что касается графической производительности,модель хорошо справляется с играми, доступными в Google Play. Смартфон обеспечивает плавный и стабильный геймплей. Модель работает на программном обеспечении realme UI 3.0 на базе Android 12 с широкими возможностями персонализации и контроля.

Телефон оснащен набором из двух камер. Основная – 50 Мп (f/1,8, 27 мм, 1/2,76″, 0,64 мкм, PDAF) в сопровождении датчика глубины резкости с разрешением 2 МП. Фотографии, сделанные с помощью устройства, имеют приятный оттенок даже при умеренном освещении в помещении. Модель записывает видео до 1080p с максимальной частотой 60 к/с с отличной детализацией и хорошим тональным диапазоном. 16-мегапиксельная камера предназначена для селфи, также есть запись видео в разрешении до 1080р при 30 кадр/сек. Смартфон довольно красивый и стильный внешне с переливающейся задней панелью, выполненной из материала PMMA со стеклянной отделкой. Телефон тонкий и довольно легкий – его размер 73,3×159,9×7,95 мм, вес 178,5 г.

Плюсы и минусы AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц и насыщенной цветопередачей Быстрый сканер отпечатков пальцев Новый процессор стал еще производительней и энергоэффективней К 8 Гб оперативной памяти добавляются 8 виртуальной, что в сумме дает 16 Гб - достаточно под любые цели Качественное олеофобное покрытие экран (палец хорошо скользит, поверхность меньше пачкается В комплекте идет зарядка, пленка на экран и чехол Отсутствует широкоугольный объектив Нет возможности записывать видео в 4К

Xiaomi Redmi Note 10S

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Redmi Note 10S – бюджетный телефон с хорошей производительностью и батареей на 5000 мАч, которого хватает на уверенные 1,5-2 дня без подзарядки. Она тут быстрая – от 33 Вт комплектного блока и по современному порту USB Type-C. В распоряжение пользователя попадает 6/64 Гб памяти быстрого формата UFS 2.2, в дополнение к которой идет новый чипсет Mediatek Helio G95. Он дает хороший уровень производительности, достаточный для современных игр и набирает в AnTuTu свыше 300 тысяч баллов.

Улучшения коснулись и основной камеры, заменив 48-мегапиксельный объектив на 64-мегапиксельный. Ее возможности расширены за счет ультраширокоугольной 8 МП с углом обзора 119 градусов, вспомогательной 2 МП и 2 МП для макросъемки. Поддерживается 2-кратный оптический зум, запись видео в FHD 60 FPS или 4K, но лишь 30 FPS. Наличие NFC позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазине и проезд в общественном транспорте.

AMOLED-экран отличается огромным запасом по яркости и придает насыщенности любой картинке. Он достаточно большой – 6.43-дюйма и работает под высоким разрешением 2400х1080 пикселей. Островным способом в него встроена 13 Мп селфи-камера. Корпус соответствует классу влагозащиты IP, а в кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев.

Плюсы и минусы Яркий и большой экран В комплекте идет пленка на экран и чехол Удобные размеры и эргономика корпуса NFC и ИК-порт на борту Емкий АКБ, которого хватает надолго Звук в формате стерео Плохо снимает видео, причем из-за софта

Poco M4 Pro

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Качественный и надежный бюджетный смартфон – один из лучших вариантов для покупки в 2023 году. Великолепный дизайн, хороший экран, камера и производительность способствуют этому, а Poco M4 Pro в первую очередь ориентирован на геймеров, о чем говорит новейший процессор MediaTek Dimensity 810 и 4/64 Гб скоростной памяти UFS 2.2. К ней можно добавить еще до 1 Тб, но в таком случае придется отказаться от второй SIM-карты. Из коробки телефон работает на Android 11, но вскоре должен обновиться до 12 версии.

Картинка будет максимально плавной благодаря увеличенной до 90 Гц частоте обновления IPS-дисплея с диагональю 6.6-дюйма при FHD+ разрешении. В его верхней части островным образом расположен объектив 16 Мп селфи-камеры. Никуда не делась и фирменная черта телефонов бренда – долгое время автономной работы, что стало возможным благодаря аккумулятору на 5000 мАч. Он быстро заряжается по порту USB-C – за 59 минут с 0 до 100%. Комплект поставки расширен прозрачным чехлом и пленкой на дисплей.

В отличие от своего предшественника, он оснащен двойной камерой на задней панели. Звездой шоу является 50-Мп сенсор f/1.8 в сочетании с 8-Мп ультраширокоугольным объективом с углом обзора 119 градусов. Бюджетная модель оснащена чипом NFC, боковым дактилоскопическим сканером, поддерживает 5G и может управлять всей техникой в доме благодаря наличию ИК-порта. Корпус легкий, приятен тактильно и защищен от брызг по стандарту IP53.

Плюсы и минусы Хороший звук из стереодинамиков Быстродействие и игровая производительность Долго живет на одном заряде Плавный и большой экран Эргономика и габариты корпуса Совмещенный лоток Нет объектива для макросъемки

Samsung Galaxy A22

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Рейтинг дешевых телефонов продолжает Samsung Galaxy A22, оборудованный лучшей камерой в своей ценовой категории. Она отличается наличием оптической стабилизации, компенсирующей тряску рук. Используется сочетание 48 Мп основного объектива со светосилой F/1.8, 8 Мп ультра широкоугольного, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп для Боке. Единственное, что нет видеосъемки в формате FHD 60 FPS. Базовая версия работает в сетях 4G, но и стоит дешевле.

Производительность построена на 8-ядерном процессоре Mediatek Helio G80, разогнанном до 2 ГГц, в сочетании с 4/64 ГБ памяти. Можно держать обе SIM-карты, что позволяет установить до 1024 ГБ microSD.Samsung Galaxy A22 оснащен ярким Super AMOLED дисплеем с разрешением 1600х720 пикселей и частотой обновления кадров 90 Гц.В его верхней части оставили каплевидный вырез, куда встроена 13 Мп фронтальная камера. На нее вы сможете сделать отличные селфи.

Элемент питается от батареи емкостью 5 000 мАч, которой хватает на 2-3 дня без подзарядки. Зарядка занимает значительно больше времени: 15 Вт, но заряжается он через новейший порт USB C 2.0. Есть боковой сканер отпечатков, NFC и выход на наушники снизу. Корпус собирается из глянцевого пластика и не превышает 8 мм в толщину.

Плюсы и минусы Насыщенный AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц Продуманный до мелочей интерфейс Объемы памяти + слот под MicroSD на 1024 Гб Лучшая камера в своем бюджете Наличие оптической стабилизации при съемке видео Видео пишет лишь при 30 к/с Разрешение экрана уступает конкурентам.

Realme C35

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Наш рейтинг лучших смартфонов по бюджетной цене продолжает полюбившаяся многим модель Realme C35, предлагающая идеальный баланс между ценой и качеством. Это красивое внешне, тонкое устройство выполнено из пластика и имеет яркий зеркальный эффект с обратной стороны корпуса. В его рамках расположен порт USB Type-C, клавиши громкости, кнопка включения, слот для 2-х NanoSIM и одной MicroSD, гнездо для наушников 3.5. 6,6-дюймовый экран (24000 x 1080p, Full HD+, 60 Гц) представляет собой качественную IPS-панель идеального размера для просмотра мультимедиа с хорошей калибровкой цвета. Он отличается максимальными углами обзора и естественной цветопередачей; 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти (на ваш выбор) – разумный минимум; процессор UNISOC T616 не возлагает слишком больших надежд на это устройство, но его вполне достаточно для выполнения основных функций, а также может играть во многие игры при низких или средних настройках графики.

В модели также присутствует на удивление быстро функционирующий считыватель отпечатков. За фотосъемку отвечает тройная камера, представленная 50 Мп основным объективом, 2 Мп для макросъемки и 0.3 Мп для определения глубины (необходим для портретных снимков). Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп и аккуратно встроена в каплевидный вырез в верхней части экрана.

Устройство оснащено хорошим аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает на полтора дня умеренной работы без подключения к сети. Аккумулятор заряжается с 0% до 100% примерно за 1 час 30 минут (поддерживается ускоренная зарядка 18 Вт через порт Type-C).Размеры Realme C35 составляют 164,4 x 75,6 x 8,1 мм, а вес – 189 г. грамм имеет довольно красивый дизайн и корпус, который приятно лежит в руке. Смартфон представлен в великолепном сияющем оттенке зеленого и в лаконичном черном цвете.

Плюсы и минусы Очень быстро работает сканер отпечатков пальцев Две SIM-карты + место для карты памяти microSD Хорошие объемы памяти Довольно быстрая внутренняя память UFS 2.2 Зарядка по USB-C Красивый зеленый оттенок с зеркальным эффектом Нет сверхширокоугольной камеры В комплекте нет чехла

Vivo Y31

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В этом сегменте Vivo Y31 оснащен чипом NFC, который можно использовать для оплаты проезда в общественном транспорте и покупок в магазинах. Дизайн особенно привлекателен и отлично смотрится в синем цвете. Тройная камера на задней панели, в состав которой входит ведущий 48 Мп объектив Samsung S5KGM1ST, 2 Мп для макросъемки и такой же для Боке. Селфи вы будете делать на каплевидную фронталку с разрешением 8 Мп.

Пользоваться Vivo Y31 будет комфортно благодаря большому 6,58-дюймовому IPS-дисплею с разрешением 2408х1080 пикселей, что дает отличную детализацию картинки. По его периметру почти нет рамок, что позволило занять 86% площади.

В основе производительности лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 662 с максимальной частотой 2 ГГц, дополненный 4/128 ГБ быстрой памяти UFS 2.1. Ее объем можно расширить до 1 ТБ с помощью MicroSD, причем флэш-память устанавливается в отдельный слот. Долго прожить на одном заряде Vivo Y31 позволяет батарея на 5000 мАч, поддерживающая ускоренную 18 Вт зарядку по порту USB-C. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания.

Плюсы и минусы Функция разделения экрана и другие фишки оболочки Производительная начинка Тройной лоток Качество видео и фото Шустрый боковой сканер отпечатков пальцев Нет широкоугольного объектива Нет индикатора событий

Samsung Galaxy A13

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Хорошие бюджетные смартфоны находятся на границе между низким и средним ценовым диапазоном. Смартфон имеет большой 6,6-дюймовый экран, защищенный покрытием Gorilla Glass пятого поколения, а его корпус выполнен из прочного пластика. Его лаконичный внешний вид, не имитирующий металл, не претендует на звание устройства премиум-класса, хотя и обладает достаточно хорошими техническими характеристиками. По корпусу нет никаких претензий: стандартные кнопки, присутствует сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, который функционирует вполне оперативно.

На нижнем торце расположен разъем для мини-наушников, рядом с которым находится порт USB Type-C и единственный динамик. На левой стороне устройства находится лоток для двух SIM-карт с поддержкой Dual SIM и местом для microSD. Те, кому не нравился остров камеры, будут довольны отсутствием этого решения в Galaxy A13. Объектив лишь слегка выступает из корпуса. Динамик хорошо работает для громкой связи. Что касается прослушивания музыки, то он обеспечивает довольно неплохое качество звучания (иногда не хватает баса, а высокие частоты порой искажаются, но за свою стоимость звучание отличное).

Экран представлен PLS-матрицей с частотой обновления 60 Гц и что не может не радовать – в новом поколении разрешение выросло до 2408×1080 пикселей, что обеспечивает отличную детализацию изображения. Цветопередача на высоком уровне, углы обзора хорошие. В Galaxy A13 установлен фирменный процессор Samsung Exynos 850 с 8 ядрами и частотой обновления 2 ГГц, производительности которого хватает для базовых функций и простеньких игр. Оперативной памяти – 4 ГБ, но ее можно расширить за счет 2 или 4 ГБ встроенной памяти, что компенсирует ее нехватку в нужный момент. Внутренней памяти – 64 ГБ, при этом есть отдельный слот для карты microSD (до 1 Тб).

На передней панели модели установлена ​​8-мегапиксельная матрица со светосилой 2,2, которая позволяет делать хорошие портретные фото, но итоговый результат сильно зависит от условий освещенности. Из плюсов – достойная цветопередача и точное размытие фона на фотографиях с боке (Light Bokeh). Основная камера представляет собой 50-Мп матрицу, позволяющую делать лучшие фотографии в своем сегменте. В дополнение к ней идет 5 Мп широкоугольный объектив, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп объектив для макросъемки. Цветопередача на фотографиях отличная, как и детализация, а Samsung Galaxy A13 снимает видео базового уровня в двух разрешениях, FullHD и HD, оба со скоростью 30 кадров в секунду. Записанное видео также имеет хорошую цветопередачу, а резкость изображения приемлемая. Аккумулятор имеет высокую емкость 5000 мАч и может работать до 1,5-2 часов на одном заряде. Полная зарядка от ЗУ составляет примерно 75 минут (со скоростью 25 Вт).

Плюсы и минусы Делает хорошие фотографии с основной камеры Всегда доступный 9-полосный эквалайзер Есть дополнительная виртуальная оперативная память, которой можно компенсировать нехватку встроенной Шустрый сканер в кнопке включения Поддерживает Micro SD до 1 ТБ, под которую выделен отдельный слот В новом поколении выросло разрешение экрана и соответственно детализация Не особо скоростной процессор NFC есть в версиях не для всех стран

Xiaomi Redmi 9C

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Доступный бюджетный Redmi привлекателен тем, что в нем есть чип NFC, что все еще редкость для бюджетников стоимостью менее 10 000 рублей. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, которого хватает на два полных дня активного использования, дополняет коллекцию достоинств. Однако зарядка осуществляется через порт MicroUSB старого образца. Большую часть лицевой панели занимает 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. В его верхней части предусмотрен каплевидный вырез под 5 Мп фронталку.

С тальной стороны красуется тройная камера на 13, 2 и 2 Мп. Поблизости от них расположена вспышка и сканер отпечатка пальцев. Памяти – 3/64 Гб в сочетании с 8-ядерным процессором MediaTek Helio G35 с частотой до 2.3 ГГц.

Плюсы и минусы Соотношение цены, качества и оснащенности Шустрый дактилоскопический сканер сзади Свободный слот под MicroSD до 256 Гб Батарейки хватает на 2-3 дня Один из самых дешевых с NFC Нет индикатора событий Старый MicroUSB Нет пленки и чехла в комплекте.

Realme C21Y

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Самый лучший бюджетный телефон от компании Realme пользуется заслуженной популярностью благодаря отличному соотношению цены и качества. Модель облачена в пластиковый корпус, с тыльной стороны украшенный необычным графическим рисунком. Матовое покрытие придает практичности и исключает выскальзывание из руки.

Впереди нас встречает 6,5-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS. Работает он под стандартным для этой ценовой категории разрешением 1600х720 пикселей, что дает небольшую плотность пикселей на уровне 270 ppi. В верхней части оставили каплевидный вырез под потребности 5 Мп селфи-камеры. Основную сделали тройной. В ее состав входит основной 13 Мп объектив и два вспомогательных датчика по 2 Мп.

От своего старшего собрата Realme C21Y отличается упрощенным процессором Unisoc Tiger T610 с 8 ядрами и частотой до 1.8 ГГц. В связке с 4/64 Гб памяти он набирает 188794 баллов в AnTuTu. Система работает быстро, но графику в играх приходится выкручивать на минимум. Телефон хоть и недорогой, но может похвастаться NFC-чипом и мощным аккумулятором на 5000 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади.

Плюсы и минусы Работает быстро и стабильно Оптимальные объемы памяти + отдельный слот под карту памяти Заряда батареи хватает на уверенные два дня Интересный дизайн Удобные размеры С завода на экран наклеена пленка Устаревший порт MicroUSB Скудный выбор аксессуаров в продаже

Redmi 9A

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Это изящное предложение в сегменте доступных устройств по цене 7000 рублей. За такой бюджет можно ожидать немногого, но устройство вполне способно справиться с базовыми функциями и даже простыми играми. В его основе лежит восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G25, дополненный скромной по нынешним меркам памятью 2/32 Гб. К счастью, есть отдельный слот для microSD.

Главный плюс бюджетника – батарейка на 5000 мАч, которая в сочетании с низким разрешением 6,53-дюймового IPS экрана в 1600х720 пикселей, дает очень хорошие результаты автономности. Заряжать гаджет вы будете не чаще, чем раз в пару дней. Правда полная зарядка занимает чуть больше двух часов и осуществляется через порт MicroUSB.

Камера всего одна с каждой стороны – 5 Мп спереди и 13 Мп сзади. Многого от нее ожидать не стоит. NFC и сканер отпечатков пальцев не предусмотрены конструкцией.

Плюсы и минусы Ценовая доступность Батарейка на 5000 мАч Качество сборки корпуса Выделенный слот под карту памяти Большой дисплей с максимальными углами обзора Разрешение слишком низкое для такой диагонали Пожалели оперативной памяти Нет ни НФС, ни сканера отпечатков пальцев

Samsung Galaxy A03 Core

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Компания Samsung выпустила свою лучшую модель бюджетного смартфона с емким аккумулятором на 5000 мАч, способным выдержать несколько дней активного использования. Зарядка теперь осуществляется через новейший порт USB Type-C. Корпус весит 211 граммов и выполнен из матового пластика, который не скользит и имеет приятные тактильные ощущения. Телефон построен на базе устаревшего процессора Unisoc SC9863A с 8 ядрами и скромной частотой 1.6 ГГц. Памяти также мало – 2/32 Гб.

Зато есть тройной лоток, что позволяет одновременно поставить две SIM-карты и одну MicroSD. Впереди нас встречает 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. В его верхней части оставили каплевидный вырез под 5 Мп фронталку. Основная камера также одна – на 8 Мп со светосилой f/2.0, из-за чего в темноте качество фото ощутимо снижается.