Электромобили

Рейтинг электромобилей, доступных для покупки в России в 2023 году. Приведены краткие характеристики, фото, а также указаны плюсы и минусы моделей от различных производителей. В конце статьи указаны ответы на частые вопросы об электромобилях.

По количеству продающихся электромобилей Россия продолжает уступать штатам и некоторым европейским странам, однако с каждым годом ситуация улучшается.

По итогам 2022 года жители РФ приобрели 2998 электромобилей, что превышает показанный годом ранее результат на 33%:

Почти треть продаж пришлась на продукцию Tesla — своих покупателей нашла 991 машина.

— своих покупателей нашла 991 машина. Также спросом пользуются электрокары от немецких компаний Volkswagen и Audi .

и . Четвертую строчку по объему продаж неожиданно захватил Evolute — новичок рынка.

Аналитики уверены, что в 2023 году продажи электромобилей в России продолжат расти, даже несмотря на возникшие сложности. Ещё сильнее их подстегнёт 2024 год — именно на него запланирован старт производства отечественного электрокара «Кама».

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Как выбрать электромобиль в России в 2023 году?

Нашу страну покинули многочисленные производители автомобилей. Дилеры в панике. Параллельный импорт заработал, однако поставляющиеся с его помощью транспортные средства оказываются чересчур дорогими для большинства потребителей. В результате многие стали обращать внимание на китайские автомобили. Это касается не только моделей с ДВС.

Если говорить об электрокарах, то их в Поднебесной производят во всё большем количестве, поставки в Россию уже вовсю начались. Достать продукцию из Японии, Европы и США стало сложнее, но в основном всё упирается в стоимость, которая теперь кажется запредельной.

При выборе конкретного электрокара нужно ориентироваться на заявленные характеристики. В первую очередь следует обращать внимание на ёмкость аккумулятора и запас хода.

В качестве примера приведём Nissan Leaf — настоящий хит в теплых европейских странах. Это один из самых дешевых электрокаров. Снижение стоимости достигнуто за счет сокращения размеров и ёмкости батареи. Запас хода у такой машины составляет примерно 121 км. Этого хватит жителю небольшой европейской провинции, не стремящегося к путешествиям на автомомбиле.

А теперь вспомните о расстояниях между городами России! Играет свою роль и зима с её минусовыми температурами — в такой период времени запас хода у любого электромобиля сильно снижается. Поэтому нужно ориентироваться на модели, способные проехать от полного заряда порядка 300 км. И это если вы проживаете в западной части России, где есть достаточное количество зарядных станций.

При выборе электрокара также нужно обращать внимание и на скорость зарядки. Кто-то сможет приучить себя держать своё транспортное средство подключенным к розетке всю ночь. Но если вы планируете совершать дальние поездки, придётся пользоваться зарядными станциями. Не хотелось бы ждать наполнения аккумулятора энергией многие часы.

А если вы собираетесь приобрести Б/У электромобиль, стоит проверить батарею на предмет отработки и повреждений. Проще всего это сделать при помощи State of health — такой метод покажет остаточный процент полезной емкости аккумулятора. Следует в этом случае ознакомиться и с пробегом приобретаемой машины.

Помните, что замена аккумулятора — та ещё задачка даже в Европе и США, не говоря уже о РФ, откуда ушло большинство производителей электрокаров.

Зарядные станции для электромобилей

Эксплуатация электромобиля невозможна без зарядной станции у вас дома. Неспроста многие модели поставляются с нею в комплекте. Она позволяет зарядить своё транспортное средство от городской электросети (220В или 380В). Существуют три её разновидности.

Покупка собственной зарядной станции рекомендована всем владельцам электромобилей. Она сэкономит вам время и нервы. С нею вы не будете зависеть от вечно занятых и неработающих общедоступных зарядных станций.

Напольная зарядная станция

Самая мощная, но и самая большая. Для установки требуется некоторое свободное пространство. Зато многие электромобили будут заряжаться ею буквально за полчаса. Для подключения обычно требуется трёхфазная сеть 380В.

Многие модели способны одновременно заряжать две машины. В большинстве случаев подобные зарядные станции покупают владельцы магазинов и торгово-офисных центров.

Этакий корпоративный вариант. Ставить напольную станцию около частного дома нет смысла ещё и из-за цены — она составляет 400 тыс. рублей и более.

Настенная зарядная станция

Нередко поставляется в комплекте с электромобилем, особенно если его стоимость превышает 7 млн рублей. Отдельно продаётся за 100 тыс. рублей и дороже. Идеальный выбор для владельца частного дома.

Подключается настенная зарядная станция к трёхфазной электросети, как какая-нибудь кухонная плита. Обычно корпус защищен от влаги, поэтому сооружение навеса не требуется. Многие экземпляры поддерживают не только традиционную, но и быструю зарядку.

Существуют универсальные станции, но можно приобрести и версию от производителя вашего электромобиля — с ней вы точно получите максимально доступную скорость передачи энергии.

Обычная зарядная станция

Напоминает собой блок питания для ноутбука, только кабель — в разы толще. Самый дешевый вариант, стоимость исчисляется несколькими десятками тысяч рублей. Это единственный выбор для человека, проживающего в многоквартирном доме.

Такой аксессуар подключается к обычной однофазной розетке 220В. Скорость зарядки будет медленной, обычно наполнение аккумулятора электромобиля энергией длится до восьми часов. При выборе такого устройства обязательно обратите внимание на длину кабеля — будет обидно, если не хватит буквально 50 см.

Лучшие электромобили в России

В основном, упор будет сделан на новые электромобили, актуальные в 2023 году. Однако в нынешних условиях они могут показаться чересчур дорогими, поэтому упомянуты окажутся и электромобили с пробегом, доступные для покупки в России.

EVOLUTE i-PRO

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Машина оснащается электромотором мощностью 150 л. с. В отличие от ВАЗ, производитель не собирается экономить, поэтому каждый экземпляр получает ABS, климат-контроль, электрический усилитель руля и прочие «вкусности». Спидометр и тахометр выводятся на 7-дюймовый ЖК-дисплей. По соседству разместился ещё один двухсегментный экран. Зеркала заднего вида подогреваются, давление в шинах отображается на панели управления, не забыты и задние датчики парковки. Для перевозки багажа предназначено 502-литровое отделение.

Полного заряда такому электрокару хватит на 420 км. По крайней мере, летом. Максимально EVOLUTE i-PRO разгоняется до 150 км/ч. Делает он это неспешно — до «сотни» спидометр добирается через 9,5 секунд после старта. Рекомендуется потратить дополнительные деньги, чтобы получить версию электромобиля с дизельным отопителем. В противном случае зимой запас хода составит скромные 200 км. Поддержка быстрой зарядки позволит наполнить аккумулятор энергией на 80% за 36 минут — это достойный результат.

Плюсы и минусы Эффектная панель управления Неплохой запас хода Легко купить Непробиваемая и тихая подвеска Продуманный салон Поддерживается быстрая зарядка Лишь передний привод Не самый быстрый разгон Дизельный отопитель — лишь опция

Tesla Model Y Performance

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В России без особых проблем приобретается европейская версия Tesla Model Y. Она использует соответствующий тип разъёма, заряжать электромобиль предлагается током 350 А и мощностью 250 кВт. При таких параметрах наполнение батареи энергией до уровня в 80% займёт 22 минуты. Конечно, доступны и менее быстрые варианты зарядки, не так сильно расходующие ресурс аккумулятора. Запас хода в летнее время составляет 480 км.

Из других особенностей электромобиля следует отметить наличие в батарее теплового насоса. Ещё производитель реализовал подогрев руля, внедрил 8 подушек безопасности, нередко покупают Tesla и из-за огромного 15-дюймового сенсорного дисплея. Об огромных функциональных возможностях любого электромобиля Илона Маска вы наслышаны и без того.

Плюсы и минусы Объем багажника достигает 2100 л Полный привод Широкий функционал Великолепная динамика Отличный запас хода Высокая стоимость

Tesla Model 3

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Россияне покупают Model 3 из-за всё большей распространённости фирменных зарядных станций. При использовании таковой нужно ждать не более получаса. Это всё ещё не заправка бензином, но уже приемлемый результат. Полного заряда электромобилю хватает на 550-600 км. И даже зимой этот параметр снижается не слишком сильно. Это ещё один повод ездить по европейским просторам России именно на Tesla Model 3.

У популярного электромобиля есть и недостатки. Главный из них вытекает из конструкции кузова: американцам не удалось наделить своё творение вместительным грузовым пространством, объем багажника составляет лишь 649 л. Неприятные эмоции вызывает и цена. Если в США и Европе Model 3 можно приобрести за адекватные деньги, то россиянину придётся потратить 7-8 млн руб. Но можно и сэкономить, купив машину с пробегом — соответствующие предложения находятся без особого труда.

Плюсы и минусы Отличный автопилот Широкий функционал Высокий уровень безопасности Быстрая зарядка Быстрая зарядка Высокая стоимость Не самый вместительный багажник

Volkswagen ID.3

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В качестве источников питания в Volkswagen ID.3 применены аккумуляторы суммарной ёмкостью 57.3 кВт*ч. Если не выжимать максимальные 160 км/ч, этого хватит на 425 км. Летом. В холодное время года запас хода привычно снижается примерно в полтора раза.

Другие особенности электромобиля включают в себя ассистента движения по полосе, адаптивный круиз-контроль, обивку сидений из велюра и продуманный усилитель руля, работа которого зависит от текущей скорости. Ещё в салоне присутствуют четыре подушки безопасности. Процесс парковки облегчают датчики спереди и сзади. Зарядка аккумуляторов занимает примерно полчаса. Проблема заключается в том, что найти в России подходящую для этого электромобиля станцию с быстрой зарядкой — тот ещё квест. Даже на территории Москвы многие из них попросту не работают, в результате чего придётся ждать гораздо дольше.

Плюсы и минусы Симпатичный дизайн Неплохой уровень безопасности Электрические зеркала с подогревом Быстрая зарядка Достойный запас хода Качественная подвеска Лишь задний привод Не лучшие планшеты в салоне

Porsche Taycan GTS Sport Turismo

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Продукт Porsche предназначен для передвижения по качественным дорогам, о чём свидетельствует низкий дорожный просвет. 598-сильный двигатель и великолепная аэродинамика позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за 3.7 секунды. Максимально на спидометре можно увидеть 250 км/ч. Если так сильно не гнать, полного заряда аккумулятора должно хватить на 450 км. Это средний результат, зафиксированный в тестах. Добиться большего можно, но придётся экономить на всяческих мелочах. При использовании быстрой зарядки довести уровень энергии до 80% можно за 22.5 мин. Доступен и сберегающий ресурс батарей режим, в котором придётся подождать уже 93 мин.

Porsche делает ставку именно на электромобили. Неудивительно, ведь в странах Европы скоро могут полностью запретить движение бензиновых и дизельных автомобилей по большинству крупных городов. Поэтому уже сейчас электрокар Porsche вызывает исключительно чувство восхищения.

Плюсы и минусы Вместительный багажник Великолепная динамика Изысканный дизайн Много подушек безопасности Имеются электронные ассистенты Полный привод Регулирующая прозрачность панорамного люка Неплохой запас хода Очень высокая стоимость Крупные размеры устроят не всех

AUDI e-tron GT quattro

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Так как производитель задействовал электродвигатель и продуманное шумопоглощение, в салоне будет тихо даже при достижении максимальных 250 км/ч. Полный привод поспособствовал великолепной динамике — уже через 4 секунды вы сможете добраться до «сотни». Электромобиль поддерживает быструю зарядку, но найти таковую в России достаточно сложно. Вместо неё многие покупатели устанавливают дома комплектную станцию 380В. Подключение к ней даёт зарядить машину за 4 часа.

Из других важных особенностей отметим панорамный люк, качественную аудиосистему, 21-дюймовые колесные диски, кожаные сидения и множество электронных ассистентов, помогающих в том числе при парковке. Длина машины лишь чуть-чуть не достигает 5 метров, поэтому свободное место для неё найти окажется непросто.

Плюсы и минусы Отличная динамика Полный привод Изысканный дизайн Панорамный люк Электроника помогает в движении Запас хода — около 450 км Электромобиль получился очень длинным Скромный багажник Высокая стоимость

Roewe iMAX8 EV

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На передней панели электрокара разместились два 12,3-дюймовых дисплея. В движение его приводит 245-сильный двигатель. Такой мощности хватает для разгона до 150 км/ч. Динамику нельзя назвать запредельной, но такому электромобилю она и не нужна. Гораздо важнее наличие батареи ёмкостью 90 кВт*ч. С нею в летнее время можно рассчитывать на преодоление 500-550 км. Как и многие другие электромобили в 2023 году, этот быстро заряжается. Уже за полчаса уровень наполнения энергией добирается с 30% до 80%. Но нельзя не признать, что некоторые вышеупомянутые конкуренты способны похвастать ещё более скоростной зарядкой.

Обычно большие электромобили стоят дорого. Но Roewe iMAX8 EV — это исключение из правила. Даже в наших непростых условиях его можно приобрести за 4,5 млн руб. Ждать поставку придётся около полутора месяцев. Производитель понимал, что минивэны сейчас не пользуются спросом, поэтому не стал сильно завышать ценник.

Плюсы и минусы Симпатичный дизайн В салоне есть вставки из дерева Широкий набор регулировок Вмещает 7 человек Панорамный люк Качественные ЖК-дисплеи Достойный запас хода Не самая быстрая зарядка Разгон нельзя назвать моментальным

HiPhi X

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Если покупать самую дорогую конфигурацию, а она обойдется в 14 млн руб., вы получите ряд «плюшек». Например, для управления будет использоваться многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом, как нагреваться зимой станет и заднее стекло. Покупатель получит многочисленные электронные помощники. Какие-то из них автоматически поддерживают заданную скорость, другие помогают при спуске, третьи упрощают старт в гору. Порадовать владельца должны и сидения, дополненные функцией массажа. Не обошлось в электрокаре и без панорамной крыши. Для транспортировки груза предназначен 616-литровый багажник (объем указан при сложенных задних сидениях).

Столь дорогой электромобиль обязан иметь отличную динамику. В этом плане HiPhi X действительно не подводит. До «сотни» он разгоняется за 3,9 секунды. Максимально на кроссвэне можно ехать со скоростью 200 км/ч. Аккумулятор обеспечивает 560-километровый запас хода.

Плюсы и минусы Отличный багажник Полный привод Резвый разгон Высокая «максималка» Множество электронных ассистентов Панорамная крыша Не лучшие показатели зимой Очень высокая стоимость

Hongqi E-HS9

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И это далеко не полный список! Любителей ездить под музыку порадуют 16 динамиков. При загородном движении приятные эмоции вызывает панорамная крыша. Всё в порядке у электромобиля и с безопасностью — подушки безопасности находятся не только спереди и сбоку, но и сзади.

Семиместный внедорожник требует мощный двигатель. С ним всё в порядке: 551 л. с. вполне хватает для резвого разгона столь тяжелого электромобиля. Уже через 4,8 секунды вы почувствуете, что достигли 100 км/ч. Максимально же доступно достижение вдвое более высокой скорости. Ёмкость батареи производитель довёл до 120 кВт*ч. Летом полного заряда хватает на преодоление 660 км.

Плюсы и минусы Огромное количество ассистентов Сидения оснащены функцией массажа Великолепная аудиосистема Полный привод Весьма быстрый разгон Отличная «максималка» Большие размеры и вес Очень высокая стоимость

Zeekr 001

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Китайский электрокар получил множество подушек безопасности. Его задние окна можно затемнить. В крышу встроено стекло (открыть его не получится). Фары регулируются по высоте. Передние сидения порадуют вентиляцией, подогревом и массажем. Обогревом оснащён и руль. Не обошлось здесь и без разнообразных электронных ассистентов. Встроенный в переднюю панель дисплей может показаться маленьким (8,8 дюйма). Однако проблема решается выводом спидометра и некоторых других элементов интерфейса на лобовое стекло в виде проекции.

Идеальным электромобиль назвать ни в коем случае нельзя. При стоимости в 8 млн руб. хотелось бы получить полный привод. Да и 272-сильный двигатель — не предел мечтаний. С таким мотором машина разгоняется до «сотни» только за 6,9 секунды. Вот и получается, что на Porsche электромобиль похож, но по динамике сильно отличается. Радует, что хотя бы запас хода не подвёл — летом он достигает 712 км. Это близко к рекорду.

Плюсы и минусы Объем багажника достигает 2144 литра Великолепный запас хода Электромагнитная подвеска Акустическая система включает в себя 12 динамиков Много электронных ассистентов Все сидения имеют подогрев Задний привод Не очень мощный мотор Хотелось бы больше подушек безопасности

Volkswagen ID.6 X

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Если вы согласны потратить не более 4,6 млн руб., придётся ограничиться версией с задним приводом. Мощность её электромотора составит 180 или 204 л. с. Разгон до «сотни» в любом случае окажется не быстрее, чем за 9,1 секунды. Даже неопытному водителю такой кроссовер покажется медлительным. Достать вариант с 313-сильным двигателем заметно сложнее, а его стоимость будет сильно выше. Но зато такая машина порадует полным приводом, благодаря которому 100 км/ч достигаются уже за 6,6 секунды. Максимальная скорость в любом случае будет ограничена отметкой в 160 км/ч.

Отличаются у разных версий кроссовера и ёмкость батареи. В идеале следует искать вариант с аккумулятором на 82 кВт*ч. С ним заряд иссякает спустя 500-550 км. Младшая версия имеет лишь 436-километровый запас хода, а с нашим климатом параметр снизится и вовсе до критического значения в 300-350 км (речь, конечно, о зиме).

Плюсы и минусы Три ряда сидений Много электронных помощников Адаптивный круиз-контроль 30 цветов внешнего освещения салона Большое число подушек безопасности Огромная панорамная крыша Не все версии имеют мощный мотор Не запредельный запас хода Маленький ЖК-дисплей

Nissan Ariya

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Как и многие другие электромобили, этот оснащен многочисленными помощниками. Все они входят в единую систему ProPILOT, анализирующую дорожную обстановку. Машина порадует изысканным салоном, включающим в себя складывающийся задний диван. На панели управления и руле расположено совсем немного кнопок — в основном для выбора тех или иных функций используются легкие прикосновения к дисплею.

Самым большим недостатком 2,6-тонного кроссовера является его аккумулятор. К скорости зарядки претензий нет, но ёмкость устроит не всех покупателей. Максимально полного заряда хватит лишь на 400 км. И это летом! Стало быть, Nissan Ariya — не лучший выбор для путешествий между городами России.

Плюсы и минусы Полный привод Неплохая динамика Можно достичь 200 км/ч Отличная подвеска Множество электронных помощников 10 динамиков от BOSE Панорамная крыша Большое число подушек безопасности Не очень большой багажник Скромный запас хода

Mercedes Benz EQS AMG 53

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Электрокар весит 2655 кг. Несложно догадаться, что внутри находится ёмкая батарея. Действительно, передвижение по дорогам обеспечивает аккумулятор на 107 кВт*ч. Однако рекордов ждать не стоит: запас хода составляет 526 км, что можно назвать средним результатом. Динамика разгона зависит от приобретаемой версии: до «сотни» электромобиль добирается либо за 3,8 секунды, либо за 3,4 секунды. В любом случае настолько быстр Mercedes-AMG лишь при заряде свыше 80%.

Эта модель получила огромное количество всевозможных электронных помощников. Но покупают её из-за совсем другой особенности. Немцы внедрили задние колеса, способные поворачиваться на угол до 9 градусов. Это существенно повышает манёвренность.

Плюсы и минусы Безумно красивая панель управления Необычное шасси Великолепная динамика Изысканный кожаный салон Отличные ассистенты Неплохой запас хода Разгоняется до 210 км/ч Высокая стоимость

BMW iX

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Высокая стоимость намекает на полный привод. Мощность двух электромоторов составляет 523 л. с. Разгон до «сотни» — за 4,6 секунды. Любопытная особенность касается зарядки. 6 минут нахождения на территории зарядной станции позволят в дальнейшем преодолеть 100 км. Полное наполнение аккумулятора энергией от BMW Wallbox занимает 1 час 40 минут. А установить такую зарядную станцию можно прямо у вас дома. Подключение к бытовой розетке тоже возможно, но в этом случае процесс займёт примерно 8 часов.

Основная особенность электромобиля BMW — его фальш-решётка всегда остается идеальной. Если на ней появляется царапина, под действием теплого воздуха она затягивается в течение суток.

Плюсы и минусы Множество электронных помощников Быстрая зарядка Отличный запас хода Панорамная крыша Решётка радиатора не царапается Высокая стоимость Дизайн нравится не всем Руль непривычной формы

Nissan Leaf

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Характеристики японского электромобиля — очень скромные. Взять хотя бы запас хода пятидверного хетчбэка — он не превышает 120 км. И это речь идет о лете! Зимой такую машину лучше оставить в гараже. Не стоит ждать и великолепной динамики — под капотом Nissan Leaf находится 109-сильный электродвигатель. Не способствует мгновенному разгону и передний привод. Японский электрокар сильно уступает современной продукции Tesla, тоже хорошо себя чувствующей на б/у рынке. Здесь проще приборная панель. Машина дольше заряжается. Покупателю не стоит рассчитывать на автопилота. Радует, что хотя бы уровень безопасности остался примерно таким же.

Отметим, что в продаже можно найти свежие вариации Nissan Leaf, выпущенные в 2018-2019 годах и позднее. Они отличаются повышенной ёмкостью батареи и некоторыми другими улучшениями. Если вы всерьёз вознамерились приобрести такой электромобиль, то лучше ориентироваться именно на них.

Плюсы и минусы Низкая стоимость Идеальные для городских условий размеры Хороший дорожный просвет Неплохой уровень безопасности Не лучшая панель управления Динамику нельзя назвать идеальной Долгая зарядка

Частые вопросы