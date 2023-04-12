ТОП-20: Самые ожидаемые смартфоны в 2023 году

2023 год становится важным для рынка гаджетов — уже появляются новинки смартфонов, которые уже есть в продаже или вот-вот появятся, включая последнюю флагманскую серию Vivo, линейку Xiaomi 13, а также складные смартфоны Oppo следующего поколения.

Кроме того, линейка Samsung Galaxy S23 уже представлена ​​​​в начале февраля, а такие громкие модели, как iPhone 15 и Pixel 8, появятся позже в этом году. И это не говоря уже о ключевых обновлениях программного обеспечения Android 14 и iOS 17.

Обзор лучших смартфонов на начало 2023 года:

Мы также знаем о чипсетах, которые будут работать на большинстве этих флагманских телефонов: MediaTek Dimensity 9200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Оба теперь были представлены с функциями, включая аппаратную трассировку лучей для игр и подключение к Wi-Fi 7.

Samsung Galaxy S23

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Samsung почти закончила серию Galaxy S23, которая, как теперь подтверждено, будет представлена 1 февраля.

Слухи указывают на дебют сенсора камеры на 200 Мп в S23 Ultra, наряду с более крупными батареями по всем направлениям и унифицированным дизайном камеры на всех телефонах.

Конечно, процессоры тоже получат обновление и теперь можно быть уверенным, что впервые Qualcomm предоставит свой чип Snapdragon 8 Gen 2 в линейке смартфонов Galaxy S23 по всему миру, без версий Exynos.

Vivo X90

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Vivo уже представила флагманскую линейку X90 в Китае, но международный дебют телефонов состоится 3 февраля.

В Китае есть выбор между X90, X90 Pro и X90 Pro+, хотя маловероятно, что все три будут выпущены во всем мире или в России.

Первые две модели работают на Dimensity 9200, а Pro+ оснащена последним процессором Snapdragon 8 Gen 2 — это дебютные появления обоих чипсетов в линейке Vivo.

Быстрая зарядка и элегантный дизайн усиливают эффект, но на самом деле основным моментом будут возможности камеры, особенно на Pro + с его четырехмодульной задней камерой, сосредоточенной вокруг 1-дюймового сенсора основной камеры.

Это может быть лучший телефон с камерой как минимум на ближайшие несколько месяцев.

OnePlus 11

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OnePlus представила OnePlus 11 в Китае, но более того, компания также подтвердила, что международный запуск телефона состоится 7 февраля вместе с первым планшетом компании: OnePlus Pad.

На этот раз представлен только один смартфон, и хотя он не может похвастаться приставкой «Pro», он безусловно, соответствует устройству с флагманскими техническим характеристикам.

Вы можете рассчитывать на чипсет Snapdragon 8 Gen 2, быструю скорость проводной зарядки 100 Вт и модернизированную тройной модуль задней камеру с помощью объектива от Hasselblad.

Honor Magic Vs

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Вторая складная модель Honor — Magic Vs — уже представлена в Китае, но компания подтвердила, что глобальная презентация состоится на выставке MWC в Барселоне 27 февраля.

Модель Vs Произносится как «ви-эсс», а не как «против» — этот аккуратный складной планшет был разработан, чтобы пользователи могли его чувствовать максимально естественно в закрытом состоянии, отдавая предпочтение «обычному» опыту работы со смартфоном, а не развернутому дисплею планшета.

Мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 поддерживает всу его работу в сочетании с большой батареей, мощной (по крайней мере, на бумаге) тройной задней камерой и достаточно привлекательной ценой для таких устройств, которая может заставить снизить цену Samsung на свою раскладную модель.

Honor Magic 5

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Наряду с Magic Vs, о котором мы уже кое что знаем, Honor объявила, что одновременно представит смартфон — Honor Magic 5.

Поскольку линейка Magic 4 была представлена еще на MWC 2022, неудивительно, что предстоящая серия Magic 5 уже начала появляться в утечках.

Типстеры указывают на появления процессора Snapdragon 8 Gen 2, а так же улучшением характеристик по всем направлениям, вместе с новыми дисплеями AMOLED с частотой 120 Гц и задними камерами не менее 50 Мп.

Oppo Find N2 Flip

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Oppo представила Find N2 Flip, свой первый раскладной складной флип-стайл, похожий на Samsung Galaxy Z Flip, и было подтверждено, что телефон будет представлен для большой части пользователей в первом квартале 2023 года, и только после этого мы думаем что он может появиться в России.

В отличие от своего конкурента Samsung, он использует большой дисплей с вертикальной крышкой, а также получит более емкую батарею и то, что должно быть — по крайней мере, на бумаге — может похвастаться хорошей основной камерой.

Будет ли это тот раскладной смартфон, который, наконец свергнет Z Flip 4 как лучшую компактную складную модель? Увидим уже скоро.

Xiaomi 13

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Xiaomi наконец представила Xiaomi 13 и 13 Pro в Китае, хотя запуск в других странах более вероятен в феврале или марте.

Новый Xiaomi 13 имеет дизайн с квадратными краями в стиле iPhone, с закругленными на Pro, и можно ожидать, что внутри будут камеры марки Leica и процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Motorola Edge 40

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Нам понравилась линейка Motorola Edge 30, поэтому мы с нетерпением ждем, что будет дальше. Motorola даже анонсировала один из первых телефонов в Китае, где он известен как Moto X40.

X40, который, вероятно, станет Edge 40 Pro на других рынках, оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и сверхбыстрым дисплеем с частотой 165 Гц, а также рейтингом IP68, камерами с высоким разрешением и быстрой зарядкой 125 Вт.

Redmi Note 12

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Суббренд Xiaomi, Redmi уже представил серию Note 12 в Китае и уже начал свою международную кампанию по запуску данной модели в Индии. Однако, скорее всего, ждать фактического выпуска в России прийдется дольше — есть риск, что мы не увидим эти смартфоны до поздней весны.

Тем не менее, это интересные бюджетные модели, оснащенные хорошими характеристиками, как 200-мегапиксельные камеры и мега быстрая быстрая зарядка 210 Вт, доступная в топовых моделях, но ожидается, что все они будут стоить на уровне аналогичных моделей прошлого года когда они поступят в продажу.

Vivo X Flip

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Vivo уже выпустила два поколения складных телефонов X Fold и X Fold+, но теперь ходят слухи что компания готова последовать за ними с телефоном-раскладушкой, который как все думают, может называться Vivo X Flip.

Сегодня мы в основном довольствуемся слухами и неподтвержденной информацией, но предполагается, что у него будет большой дисплей, похожий на Razr 2022, и как этот телефон (и Z Flip 4), он будет работать на Snapdragon 8+ Gen 1.

Oppo Find X6

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