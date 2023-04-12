ТОП-20: Самые ожидаемые смартфоны в 2023 году

2023 год становится важным для рынка гаджетов — уже появляются новинки смартфонов, которые уже есть в продаже или вот-вот появятся, включая последнюю флагманскую серию Vivo, линейку Xiaomi 13, а также складные смартфоны Oppo следующего поколения.
Кроме того, линейка Samsung Galaxy S23 уже представлена в начале февраля, а такие громкие модели, как iPhone 15 и Pixel 8, появятся позже в этом году. И это не говоря уже о ключевых обновлениях программного обеспечения Android 14 и iOS 17.
Обзор лучших смартфонов на начало 2023 года:
Мы также знаем о чипсетах, которые будут работать на большинстве этих флагманских телефонов: MediaTek Dimensity 9200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Оба теперь были представлены с функциями, включая аппаратную трассировку лучей для игр и подключение к Wi-Fi 7.
Samsung Galaxy S23
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Samsung почти закончила серию Galaxy S23, которая, как теперь подтверждено, будет представлена 1 февраля.
Слухи указывают на дебют сенсора камеры на 200 Мп в S23 Ultra, наряду с более крупными батареями по всем направлениям и унифицированным дизайном камеры на всех телефонах.
Конечно, процессоры тоже получат обновление и теперь можно быть уверенным, что впервые Qualcomm предоставит свой чип Snapdragon 8 Gen 2 в линейке смартфонов Galaxy S23 по всему миру, без версий Exynos.
Vivo X90
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Vivo уже представила флагманскую линейку X90 в Китае, но международный дебют телефонов состоится 3 февраля.
В Китае есть выбор между X90, X90 Pro и X90 Pro+, хотя маловероятно, что все три будут выпущены во всем мире или в России.
Первые две модели работают на Dimensity 9200, а Pro+ оснащена последним процессором Snapdragon 8 Gen 2 — это дебютные появления обоих чипсетов в линейке Vivo.
Быстрая зарядка и элегантный дизайн усиливают эффект, но на самом деле основным моментом будут возможности камеры, особенно на Pro + с его четырехмодульной задней камерой, сосредоточенной вокруг 1-дюймового сенсора основной камеры.
Это может быть лучший телефон с камерой как минимум на ближайшие несколько месяцев.
OnePlus 11
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OnePlus представила OnePlus 11 в Китае, но более того, компания также подтвердила, что международный запуск телефона состоится 7 февраля вместе с первым планшетом компании: OnePlus Pad.
На этот раз представлен только один смартфон, и хотя он не может похвастаться приставкой «Pro», он безусловно, соответствует устройству с флагманскими техническим характеристикам.
Вы можете рассчитывать на чипсет Snapdragon 8 Gen 2, быструю скорость проводной зарядки 100 Вт и модернизированную тройной модуль задней камеру с помощью объектива от Hasselblad.
Honor Magic Vs
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Вторая складная модель Honor — Magic Vs — уже представлена в Китае, но компания подтвердила, что глобальная презентация состоится на выставке MWC в Барселоне 27 февраля.
Модель Vs Произносится как «ви-эсс», а не как «против» — этот аккуратный складной планшет был разработан, чтобы пользователи могли его чувствовать максимально естественно в закрытом состоянии, отдавая предпочтение «обычному» опыту работы со смартфоном, а не развернутому дисплею планшета.
Мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 поддерживает всу его работу в сочетании с большой батареей, мощной (по крайней мере, на бумаге) тройной задней камерой и достаточно привлекательной ценой для таких устройств, которая может заставить снизить цену Samsung на свою раскладную модель.
Honor Magic 5
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Наряду с Magic Vs, о котором мы уже кое что знаем, Honor объявила, что одновременно представит смартфон — Honor Magic 5.
Поскольку линейка Magic 4 была представлена еще на MWC 2022, неудивительно, что предстоящая серия Magic 5 уже начала появляться в утечках.
Типстеры указывают на появления процессора Snapdragon 8 Gen 2, а так же улучшением характеристик по всем направлениям, вместе с новыми дисплеями AMOLED с частотой 120 Гц и задними камерами не менее 50 Мп.
Oppo Find N2 Flip
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Oppo представила Find N2 Flip, свой первый раскладной складной флип-стайл, похожий на Samsung Galaxy Z Flip, и было подтверждено, что телефон будет представлен для большой части пользователей в первом квартале 2023 года, и только после этого мы думаем что он может появиться в России.
В отличие от своего конкурента Samsung, он использует большой дисплей с вертикальной крышкой, а также получит более емкую батарею и то, что должно быть — по крайней мере, на бумаге — может похвастаться хорошей основной камерой.
Будет ли это тот раскладной смартфон, который, наконец свергнет Z Flip 4 как лучшую компактную складную модель? Увидим уже скоро.
Xiaomi 13
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Xiaomi наконец представила Xiaomi 13 и 13 Pro в Китае, хотя запуск в других странах более вероятен в феврале или марте.
Новый Xiaomi 13 имеет дизайн с квадратными краями в стиле iPhone, с закругленными на Pro, и можно ожидать, что внутри будут камеры марки Leica и процессор Snapdragon 8 Gen 2.
Motorola Edge 40
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Нам понравилась линейка Motorola Edge 30, поэтому мы с нетерпением ждем, что будет дальше. Motorola даже анонсировала один из первых телефонов в Китае, где он известен как Moto X40.
X40, который, вероятно, станет Edge 40 Pro на других рынках, оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и сверхбыстрым дисплеем с частотой 165 Гц, а также рейтингом IP68, камерами с высоким разрешением и быстрой зарядкой 125 Вт.
Redmi Note 12
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Суббренд Xiaomi, Redmi уже представил серию Note 12 в Китае и уже начал свою международную кампанию по запуску данной модели в Индии. Однако, скорее всего, ждать фактического выпуска в России прийдется дольше — есть риск, что мы не увидим эти смартфоны до поздней весны.
Тем не менее, это интересные бюджетные модели, оснащенные хорошими характеристиками, как 200-мегапиксельные камеры и мега быстрая быстрая зарядка 210 Вт, доступная в топовых моделях, но ожидается, что все они будут стоить на уровне аналогичных моделей прошлого года когда они поступят в продажу.
Vivo X Flip
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Vivo уже выпустила два поколения складных телефонов X Fold и X Fold+, но теперь ходят слухи что компания готова последовать за ними с телефоном-раскладушкой, который как все думают, может называться Vivo X Flip.
Сегодня мы в основном довольствуемся слухами и неподтвержденной информацией, но предполагается, что у него будет большой дисплей, похожий на Razr 2022, и как этот телефон (и Z Flip 4), он будет работать на Snapdragon 8+ Gen 1.
Oppo Find X6
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Линейка Find X является флагманской серией Oppo, а телефоны Find X6 должны появиться в начале 2023 года.
Еще слишком рано для каких-либо подробных сведений о спецификациях, но Oppo подтвердила, что Snapdragon 8 Gen 2 будет работать как минимум на одном из телефонов.
В остальном от смартфона мы ожидаем доработанные камеры Hasselblad и, вероятно редизайн после двух лет использования одного форм-фактора. Первым возможным признаком этого может судить фото на просочившемся рендере выше.
В линейку должны входить обычная модель, топовая Pro и более дешевая Lite.
Huawei Mate X3
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Многие смартфоны Huawei не всегда представлены в России, но Mate Xs 2 официально продается, что дает нам надежду на то, что, новый складной Mate X3, так же будет представлен в наших магазинах. Судя по всему, это будет следующее обновление флагманского телефона от Huawei, и мы считаем, что оно не за горами.
Скорее всего, это будет возвращение к классическому складному форм-фактору в форме «книжки», используемому в Mate X2, в отличие от складывающегося наружу экрана Mate Xs 2.
Утечки спецификаций пока весьма расплывчаты, но в основном они указывают на 4G-версию чипа Snapdragon 8 Gen 2 и включение в смартфон некоторых технологий спутниковой связи.
OnePlus Nord 3
Вам нравится OnePlus Nord 3?
Ожидается, что следующий смартфон среднего класса OnePlus будет включать в себя обновленные возможности зарядки мощностью 150 Вт, способную полностью зарядить устройство всего за 15 минут, а также новый чипсет Dimensity 8100 и более крупный дисплей с диагональю 6,7 дюйма и частотой 120 Гц.
Спецификации камеры, как ожидается, не изменятся сильно: основная камера IMX766 на 50 Мп будет той же, что и у Nord 2, в паре с которой работает сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макросъемка на 2 Мп.
Google Pixel Foldable
Вам нравится Google Pixel Foldable?
Это немного странно, но просочившиеся внутренние документы и изображения позволяют предположить, что Google может работать над складным устройством под маркой Pixel.
Мы думали, что такое устройство может появиться в конце 2021 года, а затем в октябре 2022 года вместе с Pixel 7, но теперь большинство инсайдеров предсказывают, что складной смартфон от Google может появится в начале или середине 2023 года.
Утечки до сих пор указывают на телефон что смартфон будет имет характеристики, аналогичные Pixel 7 Pro, включая тот же чип Tensor G2 и аналогичную, хотя и немного менее мощный, тройной модуль камеры.
Samsung Galaxy A54
Вам нравится Samsung Galaxy A54?
Galaxy A53 находится в центре линейки Samsung, представляя модели среднего класса — по сути, это основной конкурент iPhone SE, поэтому мы уверены, что в следующем году за ним последует A54.
Информации о спецификациях пока немного, но приведенный выше рендер является одним из нескольких изображений показывая улучшения, над которыми Samsung может работать, заимствуя характеристики и элементы дизайна своих флагманов, чтобы перенести их на более доступные модели.
Huawei P60
Вам нравится Huawei P60?
Прошло уже больше года с тех пор, как Huawei запустила серию P50, поэтому мы давно ожидали запуск флагманского P60.
Начали просачиваться спецификации для серии, которая может получить процессор Snapdragon 8 Gen 2 и возвращение технологии камеры Huawei с переменной апертурой для основного объектива — по крайней мере, на модели Pro.
Что пока неясно, так это то, получим ли мы продолжение складного телефона-раскладушки P50 Pocket, но и это кажется вполне вероятным, но пока ничего об этой модели в сеть не просочилось.
Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5
Вам нравится Samsung Galaxy Z Fold 5?
Samsung привык выпускать складные модели Z Flip в августе каждого года, поэтому мы ожидаем увидеть Z Fold 5 и Z Flip 5 именно в конце лета 2023 года.
Samsung стремится добавить бункер для стилуса в дизайн своего самого продвинутого складного устройства, слухов об этом телефоне очень мало, но главное, что у телефона скорее всего будет более тонкий корпус, более быстрая зарядка аккумулятора и встроенный S-Pen.
Galaxy Z Fold 4 — лучший складной мобильный телефон, который когда-либо производил Samsung и было бы обидно, если бы они закончили его выпуск. И скорее всего Samsung представит преемника — Z Flip 5.
iPhone 15
Вам нравится iPhone 15?
Apple еще ничего не подтвердила об спецификациях iPhone 15, но судя по послужному списку компании, мы почти наверняка увидим его в сентябре 2023 года.
Слухи распространяющиеся в сети предполагают, что на этот раз мы увидим, что новый дизайн Dynamic Island будет распространен на обычные модели, в то время как Pro Max может быть переименован в iPhone 15 Ultra и поставляться с некоторыми дополнительными, неизвестными обновлениями.
Google Pixel 8
Вам нравится Google Pixel 8?
Надежная информация о следующих флагманских телефонах Pixel сейчас немногочисленна, но можно с уверенностью сказать, что они появятся в октябре 2023 года, потому что каждый флагман Pixel до сих пор был представлен в именно октябре.
Смартфон скорее всего будет работать под управлением следующего чипа Google Tensor, и в остальном стоит ожидать новых функций камеры и, возможно, обновленного дизайна. А может наконец будет представлена какая-нибудь более быстрая зарядка
Складной iPhone/iPad
Вам нравится Складной iPhone/iPad?
Слухи о складном iPhone ходили с тех пор, как появилась первая технология складных дисплеев, но благодаря многочисленным утечкам и есть довольно веские основания полагать, что Apple, по крайней мере, работает над складным iPhone или iPad, который стал выглядеть более осязаемым.
Различные аналитики предсказывают, что мы впервые увидим эту технологию где-то в 2024 году, хотя вероятность того, что это произойдет и в этом году, пока сохраняется.
В то время как многие надеялись на появление складного iPhone, в более поздних сообщениях предполагается, что Apple может сначала выпустить складной iPad, и уже на базе этого планшета усовершенствовать складную технологию для смартфона.